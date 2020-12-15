Штепу исключили из партии и хотят лишить депутатского мандата

Фото: Неля Штепа (facebook Нели Штепы)

Скандального бывшего мэра Славянска Нелю Штепу исключили из "Партии мира и развития". Также партия хочет лишить ее депутатского мандата в местном городском совете.

Об этом на пресс-конференции заявила глава партийной организации в Донецкой области Ирина Ольховая.

По ее словам, Штепа исключена из партии решением политсовета за невыполнение партийных решений.

"По закону Нелю Игоревну возможно будет отстранить от выполнения обязанностей депутата Славянского городского совета через год", - добавила Ольховая.

Отметим, перед вторым туром выборов мэра Славянска Штепа публично поддержала кандидатуру от ОПЗЖ Павла Придворова при том, что ее партия выступала за кандидата от "Оппозиционного блока" Вадима Ляха, который в итоге переизбрался на второй срок.

Примечательно, что Штепа была первым номером списка "Партии мира и развития" на местных выборах в Славянске.

Напомним, в первом туре Штепа заняла только третье место на выборах мэра, но прошла с в городской совет со своей партией.

Ранее Штепа получила 3 600 евро компенсации за нарушение права на свободу по решению Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ установил, что в отношении нее были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека.

Штепу удерживали в СИЗО более трех лет, ей инкриминировали посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической организации весной и летом 2014 года, когда Славянск контролировала группа боевиков Игоря Гиркина.