Штепа подала до суду на Геращенко

Штепа подала позов щодо захисту честі та гідності

Колишній мер Слов'янська Неля Штепа подала позов до суду на першого віце-спікера Верховної ради Ірину Геращенко щодо захисту честі та гідності. Про це замголови Ради написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Це просто свято якесь. Після беркутівців, звинувачуваних у причетності до вбивств на Майдані, які подали на мене в суд у справі "захисту честі й гідності", тепер ще й Неля Штепа, яка кликала "русский мир" на Донбас, вирішила зі мною судитися, й теж у справі "честі і гідності". Розглядаю ці дії "чесних і гідних" як спроби затягти власні судові процеси", - зазначила Геращенко.

Так, віце-спікер опублікувала світлину судової повістки. Замголови ВР викликають до Печерського районного суду Києва 9 липня 2018 року об 11:00.

Нагадаємо, у травні суддя Олена Саркісян, яка входить у колегію у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, повідомила Вищій раді правосуддя (ВСП) про погрози.