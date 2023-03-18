Штайнмайєр сумнівається в успішності переговорів Сі Цзіньпіна з Путіним щодо України

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр висловив сумнів у успішності переговорів лідера Китаю Сі Цзіньпіна і російського диктатора Володимира Путіна щодо України, які готуються в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Укрінформ ".

Президент ФРН наголошує, що будь-яка мирна ініціатива, незалежно від кого вона виходить, буде успішною "тільки у тому випадку, коли є також готовність говорити з українцями, з українським президентом".

Штайнмаєр висловив бажання, щоб Китай грав конструктивну роль. При цьому президент Німеччини закликав розуміти - "що означає справедливий світ".

Зокрема, уточнив німецький лідер, це передбачає насамперед чітко сказати: хто агресор та хто жертва у цій повномасштабній війні РФ проти України.