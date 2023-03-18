Штайнмайєр сумнівається в успішності переговорів Сі Цзіньпіна з Путіним щодо України

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр висловив сумнів у успішності переговорів лідера Китаю Сі Цзіньпіна і російського диктатора Володимира Путіна щодо України, які готуються в Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".
Президент ФРН наголошує, що будь-яка мирна ініціатива, незалежно від кого вона виходить, буде успішною "тільки у тому випадку, коли є також готовність говорити з українцями, з українським президентом".
Штайнмаєр висловив бажання, щоб Китай грав конструктивну роль. При цьому президент Німеччини закликав розуміти - "що означає справедливий світ".
Зокрема, уточнив німецький лідер, це передбачає насамперед чітко сказати: хто агресор та хто жертва у цій повномасштабній війні РФ проти України.
Нагадаємо, що згідно з заявою Кремля, глава КНР відвідає Москву 20-22 березня. У ході візиту він проведе переговори із російським диктатором Володимиром Путіним.
Раніше повідомлялося, що за словами речника прем'єр-міністра Британії, С і Цзіньпін має закликати Путіна завершити війну під час візиту до Москви.
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