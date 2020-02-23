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Штаты отказались от эвакуации своих граждан с лайнера Diamond Princess

Новости » Происшествия     23.02.2020 - 14:51
Штаты отказались от эвакуации своих граждан с лайнера Diamond Princess
Ілюстративне фото (marinetraffic.com)

На борту лайнера находится около 330 американцев

Соединенные Штаты Америки хотят оставить на борту Diamond Princess своих граждан и пока отказываются от их дальнейшей эвакуации. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Указано, что правительства США и Японии обсудили эвакуацию американцев с лайнера Diamond Princess, на котором подтверждают заболевание новым коронавирусом.

"Японская сторона сначала предложила вернуть американских пассажиров досрочно, но американская сторона настояла на том, что их нужно оставить на борту, и заявила, что перевозки пассажиров увеличивают риск заражения", - отмечает телеканал.

Так, на борту лайнера находится около 330 американцев, которые хотят вернуться домой и ждут, пока закончится двухнедельный карантин.

Напомним, в Японии от коронавируса скончался еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Иокогама.

Как писало РБК-Украина ранее, 20 февраля в Японии сообщили о смерти двух пассажиров лайнера Diamond Princess, которые были заражены коронавирусом. Один из погибших - мужчина в возрасте около 80 лет, вторая - женщина. Это были первые случаи смерти среди пассажиров лайнера.

Как известно, 3 февраля круизный лайнер Diamond Princess с более чем 3500 человек на борту был помещен на карантин в японском порту Йокогама. Позже стало известно, что на борту корабля находятся 25 украинцев. Двое из них были инфицированы и смогли побороть болезнь.

От китайского коронавируса вылечились более 23 тысяч человек В Японии скончался еще один пассажир лайнера Diamond Princess
Новости Украины Соединенные Штаты Америкиэвакуациявирус
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