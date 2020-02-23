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Штати відмовилися від евакуації своїх громадян з лайнера Diamond Princess

Новини » Надзвичайні події     23.02.2020 - 14:51
Штати відмовилися від евакуації своїх громадян з лайнера Diamond Princess
Ілюстративне фото (marinetraffic.com)

На борту лайнера перебуває близько 330 американців

Сполучені Штати Америки хочуть залишити на борту Diamond Princess своїх громадян і поки відмовляються від їх подальшої евакуації. Про це повідомляє японський телеканал NHK.

Зазначено, що уряду США і Японії обговорили евакуацію американців з лайнера Diamond Princess, на якому підтверджують захворювання новим коронавірусів.

"Японська сторона спочатку запропонувала повернути американських пасажирів достроково, але американська сторона наполягла на тому, що їх потрібно залишити на борту, і заявила, що перевезення пасажирів збільшують ризик зараження", - зазначає телеканал.

Так, на борту лайнера перебуває близько 330 американців, які хочуть повернутися додому і чекають, поки закінчиться двотижневий карантин.

Нагадаємо, в Японії від коронавірусу помер ще один пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту Йокогама.

Як писало РБК-Україна раніше, 20 лютого в Японії повідомили про смерть двох пасажирів лайнера Diamond Princess, які були заражені коронавірусів. Один із загиблих - чоловік у віці близько 80 років, друга - жінка. Це були перші випадки смерті серед пасажирів лайнера.

Як відомо, 3 лютого круїзний лайнер Diamond Princess з більш ніж 3500 осіб на борту був поміщений на карантин в японському порту Йокогама. Пізніше стало відомо, що на борту корабля знаходяться 25 українців. Двоє з них були інфіковані і змогли подолати хворобу.

Від китайського коронавірусу вилікувались понад 23 тисячі осіб У Японії помер ще один пасажир лайнера Diamond Princess
Новини України Сполучені Штати Америкиевакуаціявирус
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