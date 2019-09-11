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У штаті Флорида чоловік з ножем поранив 5 осіб

Новини » Надзвичайні події    11.09.2019 - 21:37
У штаті Флорида чоловік з ножем поранив 5 осіб
Ілюстративне фото (FBI.gov)

В результаті нападу постраждали 5 людей

У американському штаті Флорида у середу, 11 вересня, озброєний ножем чоловік поранив 5 людей на території компанії Dyke Industries. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, близько 08:37 за місцевим часом правоохоронці отримали повідомлення про те, що озброєний чоловік влаштував різанину на території компанії-постачальника будівельних матеріалів Dyke Industries в місті Таллахассі.

Зазначається, що прибувши на місце події співробітники поліції виявили 5 поранених осіб, які були відразу ж госпіталізовані до місцевої лікарні. Лікарі оцінили стан одного з постраждалих як важкий та ще двоє перебували у задовільному стані.

За даними поліції, підозрюваний у вчинені нападу був взятий під варту. Наразі не відомо, чи був він співробітником компанії. Про мотиви зловмисника також нічого не відомо.

Нагадаємо, раніше у передмісті французького міста Леон озброєний ножем чоловік напав на перехожих. В результаті нападу загинув 19-річний чоловік та ще 8 осіб отримали поранення. Троє постраждалих були у тяжкому стані. Ймовірно, нападник був біженцем з Афганістану.

Також РБК-Україна писало, що в Румунії один з пацієнтів психлікарні "Сепока" напав з ножем на інших пацієнтів закладу. В результаті інциденту загинули 4 людини та ще 9 осіб з пораненнями були госпіталізовані до реанімації.

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