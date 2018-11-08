Штат Вирджиния признал Голодомор в Украине геноцидом

Фото: памятник жертвам Голодомора в Украине (president_gov_ua)

Вирджиния стала 18 штатом США, который признал геноцид украинского народа

Американский штат Вирджиния признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США.

Сообщается, что штат Вирджиния стал 18 штатом, который признал Голодомором геноцид украинского народа и присоединился к чествованию 85-й годовщины трагических событий.

"Советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода из-за изъятия земли, зерна и животных у украинского народа", - сказано в изданном заявлении губернатора Вирджинии Ральфа Нортамома.

Фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Ранее американский штат Юта признал Голодомор в Украине геноцидом. Кроме того, власти американского штата Юта провозгласили 24 ноября 2018 года Днем памяти украинского Голодомора-геноцида.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Парубий просит Меркель поддержать признание Голодомора геноцидом в Бундестаге. Глава Верховной рады отметил, что он обратился к Ангеле Меркель с просьбой поддержать украинскую инициативу с тем, чтобы на уровне Бундестага было принято решение о признании Голодомора - геноцидом против украинского народа к 85-й годовщине этой трагедии