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Штат Вирджиния признал Голодомор в Украине геноцидом

Новости » Политика    08.11.2018 - 01:58
Фото: памятник жертвам Голодомора в Украине (president_gov_ua)
Фото: памятник жертвам Голодомора в Украине (president_gov_ua)

Вирджиния стала 18 штатом США, который признал геноцид украинского народа

Американский штат Вирджиния признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США

Сообщается, что штат Вирджиния стал 18 штатом, который признал Голодомором геноцид украинского народа и присоединился к чествованию 85-й годовщины трагических событий.

"Советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода из-за изъятия земли, зерна и животных у украинского народа", - сказано в изданном заявлении губернатора Вирджинии Ральфа Нортамома.

 

Фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Ранее американский штат Юта признал Голодомор в Украине геноцидомКроме того, власти американского штата Юта провозгласили 24 ноября 2018 года Днем памяти украинского Голодомора-геноцида.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Парубий просит Меркель поддержать признание Голодомора геноцидом в Бундестаге. Глава Верховной рады отметил, что он обратился к Ангеле Меркель с просьбой поддержать украинскую инициативу с тем, чтобы на уровне Бундестага было принято решение о признании Голодомора - геноцидом против украинского народа к 85-й годовщине этой трагедии

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Новости Украины ГолодоморгеноцидСоединенные Штаты Америки
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