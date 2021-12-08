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Штамм "Омикрон" может стать доминирующим в Европе уже в январе, - ВОЗ

Автор: Мария Кучерявец

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может стать доминирующим в Европе. Это может произойти уже в начале января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень ВОЗ.

По информации организации, новый вариант COVID обнаружили уже в 57 странах мира.

"Основываясь на нескольких предположениях о преимуществах роста, сроках распространения в Европейском регионе, а также учитывая смешение населения и меры общественного здравоохранения и социальные меры, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний спрогнозировал, что если 1% инфекций SARS-CoV-2 будет вызван вариантом "Омикрон", то он станет доминантным в Европе, составляя более 50% от общего количества новых инфекций, с преимуществом роста 120% к 1 января 2022 года",- говорится в документе.

Напомним, ученые показали первое изображение штамма коронавируса"Омикрон", которое смогли сделать с помощью электронного микроскопа.

Добавим, австралийские ученые заявили обнаружение варианта штамма"Омикрон", который отличается от известного ранее.

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