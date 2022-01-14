Штамм "Омикрон" стал доминантным в Германии

Отмечается, что штамм "Омикрон" стал доминантным для всей территории ФРГ в течение последних семи дней. Ранее на него приходилось 44,3% случаев коронавирусной инфекции.

В то же время COVID-штамм "Дельта", длительное время считавшийся самым распространенным в стране, сейчас фиксируют лишь в 25,9% случаев инфицирования.

"В ближайшие недели мы ожидаем существенного роста случаев заражения штаммом "Омикрон". Первые исследования указывают на низшую долю госпитализаций среди тех, кто полностью вакцинирован, если сравнить с инфицированиями, вызванными штаммом "Дельта", - говорится в сообщении.

Около 72% населения Германии уже получили две дозы вакцины против COVID-19, а 44% сделали бустерную прививку.

В Германии за прошедшие сутки зафиксировали 81 417 новых случаев заболевания COVID-19, что является вторым подряд наивысшим приростом заражений в стране с начала пандемии.