Штамм "Омикрон" может серьезно повлиять на ход пандемии, - ВОЗ

Новый штамм коронавируса "Омикрон" может оказать серьезное влияние на ход пандемии коронавируса. В настоящее время трудно оценить, каким именно будет это влияние.
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Некоторые особенности варианта "Омикрон", включая его глобальное распространение и множественные мутации, предполагаю, что он может оказать существенное влияние на ход пандемии", - сказал он.
По словам главы ВОЗ, в распоряжении специалистов пока еще находится ограниченный объем данных по "Омикрону".
Напомним, ранее Гебрейесус заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает более легкое заболевание COVID, чем "Дельта" вариант.