Штамм "Омикрон" уже в Польше. Выявлен первый случай

Отмечается, что санитарная инспекция Польши приняла все необходимые меры в связи с появлением нового варианта вируса в стране.

"Мутация была обнаружена в образце, взятом у 30-летней гражданки Лесото. Пациентка находится в изоляторе и чувствует себя хорошо", - сообщает Минздрав Польши.

Симптомы "Омикрона"

Большинство симптомов нового штамма коронавируса "Омикрон" совпадают с симптомами обычной простуды. В частности, головная боль, боль в горле, насморк, усталость и чихание.

У большинства больных "Омикроном" не бывает классических симптомов - таких, как пропажа обоняния и вкуса.