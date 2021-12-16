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Штамм "Омикрон" уже в Польше. Выявлен первый случай

Автор: Анастасия Рокитна

В соседней с Украиной Польше зафиксировали первый случай штамма "Омикрон". Первый случай заражения обнаружили в городе Катовице.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RMF24.

Отмечается, что санитарная инспекция Польши приняла все необходимые меры в связи с появлением нового варианта вируса в стране.

"Мутация была обнаружена в образце, взятом у 30-летней гражданки Лесото. Пациентка находится в изоляторе и чувствует себя хорошо", - сообщает Минздрав Польши.

Симптомы "Омикрона"

Большинство симптомов нового штамма коронавируса "Омикрон" совпадают с симптомами обычной простуды. В частности, головная боль, боль в горле, насморк, усталость и чихание.

У большинства больных "Омикроном" не бывает классических симптомов - таких, как пропажа обоняния и вкуса.

Напомним, в Украине штамм "Омикрон" может появиться на этой неделе, сообщили в СНБО.

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ОмикронПольша