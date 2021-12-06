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Штамм "Омикрон" фиксируют в соседних с Украиной странах: где именно

Автор: Анастасия Рокитна

В России зафиксировали случаи нового штамма коронавируса "Омикрон". Всего коронавирус выявлен у десяти пассажиров, прибывших в Россию из ЮАР, у двух из них - этот штамм.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РБК.

Новый штамм коронавируса был выявлен у прибывших из ЮАР, ранее их ПЦР-тесты показали положительный результат. По прибытии из Африки пациенты находились в обсерваторе.

Всего коронавирус выявлен у десяти пассажиров. В настоящее время специалисты определяют штаммы вируса. У двух точно "Омикрон".

В какиих еще соседних с Украиной странах зафиксировали штам "Омикрон"

В Румынии обнаружили первые два случая коронавируса, вызванного вариантом "Омикрон".

В Беларуси, Польше, Молдове пока официально о случаях нового штамма коронавируса не сообщали.

Напомним, Украина из-за "Омикрона" закрывает границу для граждан ряда африканских стран.

Отметим, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пока сложно спрогнозировать, когда штамм "Омикрон" появится в Украине.

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