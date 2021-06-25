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Штамм коронавируса "Дельта" в два раза заразнее обычного, - ВОЗ

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Нью-Йорк, Пятница 25 июня 2021 06:08
Штамм коронавируса "Дельта" в два раза заразнее обычного, - ВОЗ Фото: новый вариант может стать доминирующим штаммом коронавируса в мир (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Индийский вариант коронавируса "Дельта" в два раза более заразен, чем изначальный штамм, обнаруженный в Ухане. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

Трансляция сеанса вопросов и ответов велась на странице ВОЗ в Twitter.

По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант "Дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.

"Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые на сегодняшний день используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания", - рассказала Сваминатан.

Ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта"-штаммом коронавируса, является более тяжелым. По его словам, вакцинированные украинцы от него защищены.

Стало известно о подтверждении 2 случаев заражения штаммом "Дельта" в Украине. Инфицированные лица сейчас лечатся в киевской больнице.

Директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний доктор Андреа Аммон заявила, что к концу августа штамм "Дельта" составит 90% всех новых случаев заболевания в Европейском союзе.

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