Штабы Трампа и Байдена выступили за перенос дебатов

Штабы кандидатов в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа и Джо Байдена выступили с предложением перенести следующие раунды дебатов. Перенос дебатов позволит провести их в очном формате.

Об этом говорится в заявлениях избирательных штабов кандидатов.

После отказа Трампа принимать участие в онлайн-дебатах 15 октября, штаб Байдена предложил Комиссии по дебатам перенести второй раунд на 22 октября.

В штабе Трампа поддержали предложение о переносе второго раунда дебатов на 22 октября, и одновременно предложили перенести третий раунд на 29 октября.

"Каждый кандидат в президенты с 1992 года принимал участие в таком мероприятии, и было бы обидно, если бы Трамп отказался первым", - заявили в штабе президента США.

Как писало РБК-Украина, коронавирус у Трампа подтвердили 2 октября. Он несколько дней находился в больнице, но уже вернулся в Белый дом. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники рассказывало, что Трамп вернется к предвыборной кампании уже на следующей неделе

Напомним, Комиссия по президентским дебатам в США решила провести второй раунд 15 октября в онлайн-режиме из-за коронавируса у Трампа. Однако американский лидер выступил против такого формата и отказался в нем участвовать.

Отметим, что Байден тоже отказывался участвовать в дебатах, пока Трамп болеет коронавирусом.