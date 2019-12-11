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У штабі повідомили про ситуацію на ділянках розведення на Донбасі

Новини » Суспільство     11.12.2019 - 19:59
У штабі повідомили про ситуацію на ділянках розведення на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На ділянці розведення №1 між відновленим мостом і КПВВ "Станиця Луганська" перевезено понад 2,6 тис. осіб

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) повідомив про ситуацію на ділянках розведення сил і засобів на Донбасі сьогодні, 11 грудня. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Повідомляється, що на ділянці розведення №1 ситуація стабільна. Перевезення населення між відновленим мостом і КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом (23 рейси) і двома електромобілями (17 рейсів). Перевезено більше 2600 чоловік. Крім того, там продовжують свою діяльність співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Представники Держслужби з надзвичайних ситуацій України постійно проводять обстеження місцевості по обидва боки дороги на наявність вибухонебезпечних предметів.

На ділянках розведення № 2 і № 3 тривають заходи по дотриманню режиму тиша. Обстановка залишається стабільною.

Нагадаємо, російські незаконні формування не виконують зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі і продовжують обстрілювати українські позиції, в результаті чого 11 грудня було поранено військовий. З початку доби окупанти 3 рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил, застосовуючи при цьому заборонене мінських угодами озброєння.

Сьогодні з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів були обстріляні українські позиції поблизу Павлопіль, а в районі Новомихайлівка найманці застосовували кулемети і стрілецьку зброю. Ще один обстріл був зафіксований неподалік Зайцеве, там бойовики били з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Теми: Новини ООС
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