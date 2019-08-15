В штабе сообщили подробности гибели военного на Донбассе

Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в результате вражеского обстрела в районе населенного пункта хутор Вильный Донецкой области вечером 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба штаба Об'объединенных сил в Facebook.

По информации штаба, вчера, в конце суток, пренебрегая Минскими договоренностям о полном и бессрочном прекращении огня вдоль всей линии разграничения, российские оккупанты открыли огонь по одному из опорных пунктов в районе населенного пункта хутор Вильный.

"В результате вражеского обстрела получил ранения не совместимые с жизнью военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Штаб ООС выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщало РБК-Украина, 12 августа, в больнице умер военнослужащий Вооруженных сил Украины, который был ранен в районе Широкино Донецкой области. За жизнь бойца медики боролись трое суток, но спасти его не удалось.

Напомним, на Донбассе 10 августа в результате обстрела со стороны боевиков погиб один боец Национальной гвардии и получил ранения, еще один военный из состава операции О'объединенных сил.