В штабе ООС разъяснили, как сейчас осуществляется пропуск через КПВВ

В штабе операции Объединенных сил разъяснили, как сейчас осуществляется пропуск через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе. Боевики пропускают только по спискам.

Об этом сообщает штаб ООС.

В штабе отмечают, что пропуск через КПВВ осуществляется в условиях карантина в определенное время.

"Информируем, что руководство ООС, в том числе и Государственной пограничной службы, открыты для осуществления пропускных операций и в условиях карантина и предоставляет возможность перемещения через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка", "Новотроицкое" в определенное время", - говорится в сообщении.

В свою очередь, у российских наемников сформированы списки, по которым пропуск может разрешаться не всем категориям граждан.

"Вместе с этим от трехсторонней контактной группы получена информация, что российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через КПВВ по спискам. В связи с этим информируем о том, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков. Просим учесть эту информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области могут в ближайшие месяцы открыть два новых КПВВ.