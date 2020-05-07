В штабе ООС рассказали подробности ранения военного на Донбассе

В четверг, 7 мая, в результате вражеского обстрела на Донбассе пострадал украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сегодня вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая российско-оккупационные силы применили против украинских подразделений автоматический станковый гранатомет

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Раненого эвакуировали в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь. Сейчас состояние военного удовлетворительное.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям РФ достойный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины сообщали, что с начала 7 мая на Донбассе было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Обстрелы были зафиксированы на Донецком и Луганском направлениях.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения. При этом подразделения Объединенных сил ликвидировали двух пророссийских боевиков и ранили троих.