У штабі ООС підтвердили поранення військового на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 11 разів обстріляли українські позиції

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) підтвердили поранення одного українського військового внаслідок обстрілу на Донбасі у суботу, 22 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 російсько-окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські найманці обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне, Старогнатівка, Широкине, Красногорівка, Гнутове, Павлопіль, Новотроїцьке, Піщане, Південне та Новолуганське.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - зазначили у відомстві.

Вечірній брифінг прес-центру Об’єднаних сил #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation#daily_statement Від початку доби ворог одинадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил, з них: двічі поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ, з напрямку ПІКУЗИ та АЗОВ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі СТАРОГНАТІВКИ, з напрямку НОВОЛАСПА – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; ШИРОКИНЕ, з напрямку населеного пункту САХАНКА – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї; околиці КРАСНОГОРІВКИ, з напрямку СТАРОМИХАЙЛІВКИ – зі 120 мм міномету та автоматичного гранатомету; ГНУТОВЕ, з напрямку ПІКУЗИ – зі станкового протитанкового гранатомету; поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ, з напрямку УКРАЇНСЬКЕ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; НОВОТРОЇЦЬКЕ, з напрямку населеного пункту ДОКУЧАЄВСЬК – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу ПІЩАНЕ, з напрямку ОБОЗНЕ – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; ПІВДЕННЕ, з напрямку шахти імені ГАГАРІНА – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ, з напрямку ДОЛОМІТНЕ – з великокаліберного кулемету. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються. 21 червня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Факти порушень режиму тиші зафіксовано поблизу населених пунктів ОПИТНЕ, АВДІЇВКА, ВОДЯНЕ, ШИРОКИНЕ, НОВОТРОЇЦЬКЕ, ПІСКИ, НОВОСЕЛІВКА ДРУГА, КРАСНОГОРІВКА, НОВОМИХАЙЛІВКА, ЛУГАНСЬКЕ, НОВОЛУГАНСЬКЕ, ПІВДЕННЕ, КАТЕРИНІВКА, ЗАЙЦЕВЕ та НОВГОРОДСЬКЕ. 21 червня представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрили 5 крадіжок, 3 пограбування, 4 факти зберігання наркотичних речовин, 1 шахрайство. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації затримано та передано до правоохоронних органів 6 осіб, виявлено 35 адміністративних правопорушень. Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало майже 21000 осіб та 2600 транспортних засобів. Близько 22000 осіб та 2600 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 36-ом особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 22 червня 2019 р.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони повідомили, що в зоні проведення ООС на Донбасі внаслідок обстрілу постраждав один український військовий. Станом на 12:00 на Донбасі було зафіксовано 9 ворожих обстрілів, з яких 3 - з застосуванням мінометів.