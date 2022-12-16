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Штаб ССО отримав потужний генератор від "Фундації Течія"

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П'ятниця 16 грудня 2022 15:55
Штаб ССО отримав потужний генератор від "Фундації Течія" Фото: штаб ССО отримав потужний генератор від "Фундації Течія" (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Військова частина Сил спеціальних операцій ЗСУ отримала генератор потужністю 88 кВт. Він допоможе планувати та координувати спеціальні операції. Вартість покупки - 960 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Фундації Течія" - громадської організації холдингу TECHIIA.

Дизельний генератор Cummins C110 D5 потужністю 88 кВт буде забезпечувати живлення штабу і полегшуватиме роботу спецпризначенців.

Сили спеціальних операцій - окремий рід сил ЗСУ, який залучають до планування та виконання ключових місій визволення України від окупантів. Наприклад, звільнення острова Зміїний не обійшлося без участі ССО.

"Генератор - це не настільки резонансна покупка, як броньовики чи ударні дрони, але не менш корисна для наших захисників. У штабі кажуть, що з його допомогою зроблять багато корисного для наближення перемоги України. І я переконаний, що саме так і буде", - заявив Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA і директор "Фундації Течія".

Нагадаємо, нещодавно організація передала військовим 7 розвідувальних дронів та 800 рятувальних жилетів для військово-морських сил. Загальна сума допомоги Силам оборони України від фундації перевищила $21,2 млн.

Крім цього, керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот придбав для захисників України необхідних речей на майже $40 млн.

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