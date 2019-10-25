Штаб сопротивления капитуляции ждет встречи с Зеленским и гарантий выполнения требований

В Киеве и всех областных центрах Украины 25 октября состоялась акция протеста "Нет капитуляции. Время действовать", инициированная Национальным корпусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Сотни участников всеукраинской мирной акции собрались под стенами облгосадминистраций в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Кропивницком, Одессе, Черкассах, Северодонецке, Харькове, Виннице, Чернигове, Херсоне, Сумах, Николаеве, Конотопе и других городах.

Митингующие выступают против сценария, который предусматривает реализация "формулы Штайнмайера", они запустили в небо световые ракеты и держат баннеры с надписями: "Требования нации - нет капитуляции", "Зеленский, дай гарантии", "Ветераны против сдачи позиций".

"Раньше мы дали президенту Зеленскому 10 дней для того, чтобы он отреагировал на наши требования. Сегодня мы собрались под стенами облгосадминистраций, чтобы через губернаторов передать наши требования президенту. Чтобы он наконец услышал, что несмотря на усталость от войны украинцы не хотят заканчивать войну отводом войск", - сказал во время митинга под стенами Киевской ОГА представитель Нацкорпуса Киевской области Алексей Бык.

В штабе сопротивления капитуляции настаивают на встрече с президентом Зеленским, который должен гарантировать представителям штаба недопущение отвода украинских войск от линии разграничения, амнистии террористам и внедрения любых антиконституционных особых статусов оккупированных территорий, а также невозможность проведения выборов в ОРДЛО к установлению контроля Украины на всей территории Донбасса.

Соответствующие требования представители штабов вручили главам облгосадминистраций с тем, чтобы передать их президенту Зеленскому.