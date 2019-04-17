Штаб Порошенко обратится к ЦИК по поводу изменений в постановлении о дебатах

Штаб Петра Порошенко обратится к Центральной избирательной комиссии для внесения изменений в постановление о дебатах. Об этом сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в ЦИК обратится Руслан Князевич.

"Поскольку есть закон, который требует дебатов на "Суспільному". Есть соответствующая инструкция ЦИК. Сегодня от имени нашего кандидата - представитель ЦИК Руслан Князевич обратится в ЦИК с ходатайством о внесении изменений в положение о проведении дебатов", - сообщил Медведев.

По его словам, ходатайство будет подано из-за того, что Владимир Зеленский отказался от проведения дебатов на 20:00 на "Суспільному".

"Петр Порошенко готов быть и там, и там. Поэтому мы сейчас обращаемся в ЦИК. Хотим расставить все точки над "і", и так хотим сформировать график 19 числа, чтобы Порошенко мог быть и на дебатах на стадионе, и соответственно, принять участие в тех дебатах, которые предусмотрены действующим законодательством. Мы настроены сделать все возможное, чтобы убрать все споры с законом", - добавил пресс-секретарь.

По его словам, кандидат Петр Порошенко попробует и прибыть на стадион с Зеленским, и выполнить норму закона о дебатах.

Напомним, Национальная общественная телерадиокомпания ("Суспільне") назвала 10 фактов о том, какими должны быть теледебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина ранее, глава "Суспільного" Зураб Аласания озвучил позицию по дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля 2019 года. Он рассказал, что будет происходить в случае, если один из кандидатов либо же оба не придут на дебаты в эфир "Суспільного".