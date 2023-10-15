В штаб-квартиру ООН на півдні Лівану влучила ракета

"Були удари по обидві сторони синьої лінії. Наша штаб-квартира в Накурі була вражена ракетою, і ми працюємо над тим, щоб перевірити, звідки", - повідомили в організації.

За словами ООН, в результаті інциденту ніхто не постраждав. В момент потрапляння ракети миротворців в укриттях не було.

Нагадаємо, ми повідомляли, що командування Тимчасовими силами ООН у Лівані ухвалило рішення посилити патрулювання на лівано-ізраїльському кордоні.

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