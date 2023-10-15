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В штаб-квартиру ООН на півдні Лівану влучила ракета

Фото: в штаб-квартиру ООН влучила ракета (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 15 жовтня, штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй на півдні Лівану влучила ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ООН.

"Були удари по обидві сторони синьої лінії. Наша штаб-квартира в Накурі була вражена ракетою, і ми працюємо над тим, щоб перевірити, звідки", - повідомили в організації.

За словами ООН, в результаті інциденту ніхто не постраждав. В  момент потрапляння ракети миротворців в укриттях не було.

Нагадаємо, ми повідомляли, що командування Тимчасовими силами ООН у Лівані ухвалило рішення посилити патрулювання на лівано-ізраїльському кордоні.

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