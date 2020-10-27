ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке зафиксировали вспышку коронавируса

Нью-Йорк, Вторник 27 октября 2020 12:56
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке зафиксировали вспышку коронавируса
Фото: тест на коронавирус (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Работа штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке фактически парализована из-за вспышки коронавируса. Заболевание обнаружили среди сотрудников делегации одной из стран.

Об этом сообщает DW.

"Заражение обнаружено у не менее 5 сотрудников делегации одной из стран. Во вторник были отменены все совещания, на которых было необходимо личное присутствие", - отмечает издание.

Напомним, в конце сентября Генеральная ассамблея ООН впервые провела собрание онлайн. Допускали только по одному дипломату от 193 стран, а главы государств выступали в онлайн-режиме.

Большинство мероприятий проходили виртуально. От каждой из 193 стран-участниц допустили только по одному представителю каждой страны в зал Генассамблеи. Встреча в зале проходила с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. На неделе Генассамблеи не было рукопожатий и объятий.

Как писало РБК-Украина, ранее в ООН заявляли, что введение временного базового дохода для уязвимых групп населения в 132 развивающихся странах может обуздать всплеск заболеваемости COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ООННью-ЙорквспышкаКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь