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На Шрі-Ланці знайшли мертвим посла Франції

Понеділок 27 травня 2024 05:24
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На Шрі-Ланці знайшли мертвим посла Франції Ілюстративне фото: на Шрі-Ланці знайшли мертвим посла Франції (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Французького посла на Шрі-Ланці Жана-Франсуа Пакте було знайдено мертвим мертвим у своїй офіційній резиденції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mirror.

За попередніми даними, 53-річний Пакте помер в результаті зупинка серця. Однак поліція проводить розслідування і планує провести розтин.

"Посол Франції на Шрі-Ланці Жан-Франсуа Пакте помер сьогодні, як підозрюється, від зупинки серця у своїй офіційній резиденції", - сказано у повідомленні.

Пізніше з'ясувалося, що посол протягом дня не виходив зі своєї кімнати. Саме при перевірці його знайшли мертвим.

МЗС Шрі-Ланки висловило співчуття у зв'язку зі смертю дипломата.

Раніше РБК-Україна розповідало, що стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після спроби його вбивства все ще важкий, тому його дострокового повернення очікувати не варто.

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