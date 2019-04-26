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На Шри-Ланке на 10 дней закрыли все образовательные учреждения

Новости » Общество    26.04.2019 - 22:39
На Шри-Ланке на 10 дней закрыли все образовательные учреждения
Фото: теракты на Шри-Ланке (News First)

Совет нацбезопасности страны призвал жителей страны и туристов воздерживаться от празднования первого мая в связи с текущей ситуацией на острове

Совет национальной безопасности острова в связи с угрозой новых терактов на Шри-Ланке решило закрыть все образовательные учреждения еще на 10 дней - до 6 мая. Об этом сообщает местное издание News First. 

Совет также призвал жителей страны и туристов воздерживаться от празднования первого мая в связи с текущей ситуацией на острове. Согласно заявлению, власти приказали усилить охрану госучреждений, отелей и в общественных местах.

Ранее власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, в связи с этим были приняты дополнительные меры безопасности. 

Кроме того, посольство США предупредило, что в предстоящие выходные могут быть совершены новые атаки на Шри-Ланке на общественные места и церкви. 

Напомним, РБК-Украина сообщало, что гендиректор службы здравоохранения Шри-Ланки опроверг информацию о количистве жертв в следствии терактов 21 апреля. Число погибших в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке сократилось до 253 человек.

В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш. Украинцев среди пострадавших и погибших нет. 

Также 26 апреля в ходе спецоперации на острове прогремело три взрыва. Во время рейда в районе Саинда-Маруду в городе Калмунай полиция была вынуждена вступить в перестрелку.

 

 

 

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