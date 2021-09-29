Шри-Ланка отменяет ПЦР-тестирование по прибытии в страну

Так, с 1 октября полностью вакцинированные туристы и жители Шри-Ланки, у которых есть справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до вылета, не будут проходить дополнительное ПЦР-тестирование по прибытии в международном аэропорту Бандаранаик (BIA) и Маттала Раджапакса.

Кроме того, иностранцы, которые получили лишь одну дозу вакцины, смогут пройти тестирование в отеле, где остановились.

Для непривитых путешественников по-прежнему сохраняется требование о прохождении повторного ПЦР-теста по прибытии, после чего им следует соблюдать двухнедельный карантин.

Туристы смогут выбрать место для самоизоляции: отель-обсерватор или государственный карантинный центр.

В случае, если тест, проведенный на 12-й день, покажет отрицательный результат, карантин будет снят. Путешественники также смогут посещать экскурсии, но только одобренные местным Минздравом.