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Шри-Ланка открыла границы для туристов со всего мира

Коломбо, Четверг 21 января 2021 16:19
Шри-Ланка открыла границы для туристов со всего мира
Фото: туристы (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

С 21 января Шри-Ланка официально открыла свои границы для путешественников со всего мира. Власти страны приняли такое решение несмотря на рост числа новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает Associated Press.

В Бюро содействия туризму заявили, что постарались принять все меры предосторожности, чтобы отдых на курорте был максимально безопасным, надежным и безмятежным. Первые две недели туристы смогут останавливаться только в одном из 55 отелей.

Отмечается, что для въезда в Шри-Ланку туристам необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 96 часов до прибытия. Также его нужно будет сделать в отеле непосредственно перед заселением и спустя пять дней пребывания. Кроме того, иностранцам нужно будет купить на месте страховку за 12 долларов на медицинские расходы, связанные с лечением коронавируса.

Оформить визу на Шри-Ланку можно будет только онлайн. Также Посещать туристы смогут только определенные разрешенные места.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запустила чартерные рейсы из Киева на Шри-Ланку.

Также РБК-Украина писало, что в Бельгии ужесточили правила для туристов, которые въезжают в страну на автобусе или поезде. До этого такие правила применялись только для путешественников, направлявшихся в Бельгию на самолете или морском транспорте.

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