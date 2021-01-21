Шрі-Ланка відкрила кордони для туристів зі всього світу

Фото: туристи (GettyImages)

З 21 січня Шрі-Ланка офіційно відкрила свої кордони для мандрівників з усього світу. Влада країни прийняли таке рішення незважаючи на зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Associated Press.

В Бюро сприяння туризму заявили, що постаралися прийняти всі запобіжні заходи, щоб відпочинок на курорті був максимально безпечним, надійним і безтурботним. Перші два тижні туристи зможуть зупинятися тільки в одному з готелів 55.

Наголошується, що для в'їзду до Шрі-Ланки туристам необхідно буде пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 96 годин до прибуття. Також його потрібно буде зробити в готелі безпосередньо перед заселенням і через п'ять днів перебування. Крім того, іноземцям потрібно буде придбати на місці страховку за 12 доларів на медичні витрати, пов'язані з лікуванням коронавірусу.

Оформити візу на Шрі-Ланку можна буде тільки онлайн. Також Відвідувати туристи зможуть тільки певні дозволені місця.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запустила чартерні рейси з Києва на Шрі-Ланку.

Також РБК-Україна писало, що у Бельгії посилили правила для туристів, які в'їжджають в країну на автобусі або поїзді. До цього такі правила застосовувалися тільки для мандрівників, що направлялися до Бельгії на літаку або морському транспорті.