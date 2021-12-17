Шпионили за 50 тысячами пользователей. Meta удалила 1500 аккаунтов "кибернаемников"

"Мы заблокировали семь организаций, которые через интернет следили за людьми из более чем 100 стран. Мы сообщили около 50 тысяч человек, которые, как мы считаем, стали жертвами этих вредных действий", - говорится в отчете.

По информации компании, злоумышленники базировались в Китае, Индии, Израиле и Северной Македонии. Речь идет о таких компаниях: Cobwebs Technologies, Cognyte, Black Cube и Bluehawk CI.

Расследование установило, что шпионские компании регулярно следили за политиками, правозащитниками, журналистами, диссидентами и членами семей оппозиционеров.

Указано, что Meta "заблокировала соответствующую инфраструктуру, запретила этим организациям доступ" к своим площадок и выпустила предупреждение о нарушении правил сообщества.

Вместе с тем, компания поделилась своими результатами с исследователями в области безопасности, другими платформами и государственными деятелями, чтобы они также могли принять надлежащие меры.