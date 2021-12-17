ru ua
Пт, 17 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шпионили за 50 тысячами пользователей. Meta удалила 1500 аккаунтов "кибернаемников"

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 11:10
Шпионили за 50 тысячами пользователей. Meta удалила 1500 аккаунтов "кибернаемников" Фото: Meta удалила 1500 аккаунтов "кибернаемников" (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Meta заблокировала семь организаций, которые с помощью Facebook и Instagram шпионили за пользователями по заказу государств или частных лиц. В частности, всего было удалено около 1500 учетных записей, принадлежавших так называемым "кибернаемникам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет компании.

"Мы заблокировали семь организаций, которые через интернет следили за людьми из более чем 100 стран. Мы сообщили около 50 тысяч человек, которые, как мы считаем, стали жертвами этих вредных действий", - говорится в отчете.

По информации компании, злоумышленники базировались в Китае, Индии, Израиле и Северной Македонии. Речь идет о таких компаниях: Cobwebs Technologies, Cognyte, Black Cube и Bluehawk CI.

Расследование установило, что шпионские компании регулярно следили за политиками, правозащитниками, журналистами, диссидентами и членами семей оппозиционеров.

Указано, что Meta "заблокировала соответствующую инфраструктуру, запретила этим организациям доступ" к своим площадок и выпустила предупреждение о нарушении правил сообщества.

Вместе с тем, компания поделилась своими результатами с исследователями в области безопасности, другими платформами и государственными деятелями, чтобы они также могли принять надлежащие меры.

Напомним, недавно материнская компания Facebook и Instagram Meta обнаружила и удалила более 500 аккаунтов из Китая, которые распространяли ложную информацию о коронавирусе в сети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Facebook
NEWS
Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию. Книжные сайты "упали"
Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию. Книжные сайты "упали"
DAILY
Палка о двух концах. Когда запустят "Северный поток-2" и где здесь риски для Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Палка о двух концах. Когда запустят "Северный поток-2" и где здесь риски для Украины