Шпигували за 50 тисячами користувачів. Meta видалила 1500 акаунтів "кібернайманців"

Meta заблокувала сім організацій, які за допомогою Facebook та Instagram шпигували за користувачами на замовлення держав або приватних осіб. Зокрема, всього було видалено близько 1500 облікових записів, які належали так званим "кібернайманцям".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт компанії.

"Ми заблокували сім організацій, які через інтернет стежили за людьми з більш ніж 100 країн. Ми повідомили близько 50 тисяч людей, які, як ми вважаємо, стали жертвами цих шкідливих дій", - йдеться у звіті.

За інформацією компанії, зловмисники базувалися у Китаї, Індії, Ізраїлі та Північній Македонії. Мова йде про такі компанії: Cobwebs Technologies, Cognyte, Black Cube та Bluehawk CI.

Розслідування встановило, що шпигунські компанії регулярно стежили за політиками, правозахисниками, журналістами, дисидентами та членами сімей опозиціонерів.

Вказано, що Meta "заблокувала відповідну інфраструктуру, заборонила цим організаціям доступ" до своїх майданчиків і випустила попередження про порушення правил спільноти.

Разом з тим, компанія поділилася своїми результатами з дослідниками в галузі безпеки, іншими платформами та державними діячами, щоб вони також могли вжити належних заходів.