Шпигували на користь Росії. У Польщі українця та білоруса засудили до в'язниці

Польський суд засудив до ув'язнення громадян України та Білорусі. Вони шпигували на користь Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з вироком Окружного суду Любліна, 23-річний українець Максим Л. отримав шість років ув'язнення. Також його зобов'язали сплатити штраф у розмірі 15 000 злотих (3 912 доларів). Чоловіка звинуватили в участі в організованій групі, метою якої було скоєння злочинів проти Польщі, шпигунстві та зберіганні канабісу.
Водночас 30-річний білорус Владислав П. отримав два роки та десять місяців в'язниці зі штрафом у розмірі 10 000 злотих за участь в організованій групі та шпигунство.
Фігуранти також мають виплатити по 5 000 злотих (близько 1 300 доларів) у фонд допомоги жертвам злочинів.
Українець та білорус були серед 16 зловмисників, яких затримало Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) у рамках розслідування діяльності шпигунської групи. Вони мали збирати інформацію про транспортування військового обладнання в Україну.
Нагадаємо, про викриття у Польщі шпигунської мережі, яка складалася з 16 осіб, стало відомо у листопаді минулого року.
Учасники мережі отримували винагороду за шпигунство - вони спостерігали за критично важливими об'єктами інфраструктури, включаючи військові об'єкти та морські порти.
Вони також готували диверсії щодо завдань російської розвідки.
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