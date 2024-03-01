Шпигунів понад 40 років. Колишній дипломат США зізнався, що працював на розвідку Куби

73-річному Віктору Мануелю Роше звинуватили в таємній передачі інформації кубинському уряду, керованому комуністами, з 1981 року, коли він працював у держдепартаменті США.

У четвер у суді Майамі він змінив свою первинну заяву про невинність. Містер Роша, його адвокати та прокурори визнали, що було укладено угоду про визнання вини.

Суддя Бет Блум запитала його, чи не хоче він змінити свою заяву на визнання вини, він відповів: "Ваша честь, я згоден".

Він звинувачується у порушенні Закону про реєстрацію іноземних агентів, діючи як іноземний агент, шахрайство з телеграфом та надання неправдивих показань для отримання паспорта США.

Докази, зібрані слідчими, включають приховані записи, на яких містер Роша зізнається, що десятиліттями працював на Кубу, вихваляє покійного кубинського лідера Фіделя Кастро як "команданте" та називає Сполучені Штати "ворогом".

Тепер він та його команда юристів, схоже, дійшли аналогічного висновку, вважаючи, що визнання вини було для нього наймудрішим варіантом. Вирок йому ухвалять на слуханнях 12 квітня.