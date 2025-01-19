Схоже на Корейську війну. NYT спрогнозувало, який вигляд може мати перемир'я між Україною та РФ

Як пише видання, більшість чиновників з оточення Байдена і Трампа, принаймні приватно, визнають, що Росія, найімовірніше, збереже свої війська на 20% території України, яку вона нині окупувала. Це може відбуватися в рамках перемир'я, подібного до того, яке зупинило, але не закінчило Корейську війну 1953 року.

При цьому найскладніша частина будь-якої угоди - це угода про безпеку. Йдеться про те, хто може гарантувати, що російський диктатор Володимир Путін не скористається припиненням бойових дій, щоб переозброїтися, набрати і навчити нові сили, винести уроки з помилок останніх трьох років і знову вторгнутися до країни.

Зокрема, радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван стверджує, що команда Байдена провела останній рік, "створюючи архітектуру" для забезпечення цієї безпеки.

Водночас президент України Володимир Зеленський, як пише NYT, підозрює, що це лише розмови. Пам'ятаючи про те, що ніхто не звернув особливої уваги на угоду про безпеку 1994 року, яку Україна підписала, зокрема, зі США, Великою Британією та Росією. Він каже, що тільки членство в НАТО утримає Путіна від нового нападу. Зеленський стверджує, що вступ до Альянсу не тільки в інтересах України, а й в інтересах Європи.

"Росія - ворог, і вона може прийти в будь-яку країну Європи й окупувати її", - заявив він останніми днями.

NYT пише, що припинення вогню може бути забезпечено європейськими миротворчими силами, які, найімовірніше, очолять британські, німецькі та французькі війська. За словами двох високопоставлених чиновників Байдена, ключовим моментом буде те, чи захоче Трамп зберегти за Сполученими Штатами їхню центральну роль, що полягає в наданні розвідданих, зброї та дозволу Україні наносити удари по російській території в безпосередній близькості від кордону з Україною.

Салліван же наполягає на тому, що для Трампа вкрай важливо продовжити військову підтримку.

Росіяни, зі свого боку, хочуть набагато більшої угоди - такої, за якої Сполучені Штати виведуть свої озброєння і війська з Європи. І в цьому питанні Трамп зберігає мовчання.