Шойгу приказал силам вторжения в Украину попытаться уничтожить HIMARS

Руководитель военного ведомства России Сергей Шойгу дал приказ командующему российской группировки войск "Восток" в Украине попытаться найти дальнобойные системы ВСУ, которые эффективно уничтожают российские склады с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны РФ .

Военное ведомство РФ также впервые официально назвало имя командующего российской группы войск "Восток" в Украине, это генерал-лейтенант Рустам Мурадов. С 2018 года он был заместителем командующего войсками Южного военного округа, а с ноября 2020 по сентябрь 2021 года командовал российским "миротворческим" контингентом в Нагорном Карабахе.

Согласно сообщению, дано указание на "приоритетное поражение ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника ".

Ранее руководитель военного ведомства России Сергей Шойгу дал приказ силам вторжения в Украину о наступлении на всех участках фронта. Приказ был дан после инспекции группировок войск "Юг" и "Центр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.