Шойгу приказал нарастить количество российских военных в оккупированном Крыму

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился нарастить группировку российских войск в оккупированном Крыму. Военные якобы будут помагать пострадавшим от наводнения.

Об этом пишет ТАСС.

Так, сейчас около 21 тысячи человек задействованы со стороны Минобороны России в якобы оказании помощи населению Крыма, которое пострадало из-за наводнения

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками", - отметили в Минобороны России.

Военнослужащие проводят работы в 36 населенных пунктах.