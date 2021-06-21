ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шойгу наказав наростити кількість російських військових в окупованому Криму

Новость на русском →
Понеділок 21 червня 2021 14:22
Шойгу наказав наростити кількість російських військових в окупованому Криму Фото: в окупованому Криму нарощують кількість військових РФ (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу розпорядився наростити угруповання російських військ в окупованому Криму. Військові нібито допомагатимуть постраждалим від повені.

Про це пише ТАСС.

Так, зараз близько 21 тисячі осіб задіяні з боку Міноборони Росії в нібито наданні допомоги населенню Криму, яке постраждало через повінь

"За дорученням президента Російської Федерації Володимира Путіна міністром оборони Росії генералом армії Сергієм Шойгу дані вказівки щодо нарощування угруповання, задіяного для надання допомоги жителям республіки Крим, постраждалим в результаті надзвичайної ситуації, викликаної тривалими опадами", - зазначили в Міноборони Росії.

Військовослужбовці проводять роботи в 36 населених пунктах.

Відзначимо, що в окупованому Криму дійсно вже кілька днів йдуть сильні дощі. У Ялті в результаті повені постраждали 24 людини.

Раніше повідомлялося, що на початку квітня Росія почала стягувати війська до українських кордонів на 5 напрямках. Наприкінці квітня російські війська відвели тільки від адмінкордону з Кримом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим військові
NEWS
Шойгу наказав наростити кількість російських військових в окупованому Криму
Шойгу наказав наростити кількість російських військових в окупованому Криму
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами