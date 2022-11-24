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Приховати втрати? На окупованому Донбасі вилучають документи вбитих "вагнерівців"

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Горлівка, Четвер 24 листопада 2022 07:20
Приховати втрати? На окупованому Донбасі вилучають документи вбитих "вагнерівців" Фото: транспортування тіл російських військових (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Представники окупаційних адміністрацій на Донбасі, вірогідно, намагаються приховати втрати у живій силі внаслідок боїв з українськими військовими. Так, у тимчасово захопленій РФ Горлівці медиків змушують забирати документи ліквідованих найманців із ПВК "Вагнер", та скоріше позбавлятися тіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

"Медичному персоналу лікарень тимчасово окупованої Горлівки Донецької області окупаційна влада надала вказівку вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії "вагнер", не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування", - йдеться у публікації.

Куди саме відправляють тіла ліквідованих окупантів - нині невідомо.

Раніше повідомлялося, що за інформацією Генштабу ЗСУ, на території РФ у Білгородській області розпочато активне вербування працівників промислових підприємств у "ЧВК Вагнера".

Нагадаємо також, за словами спікера Східного угруповання військ ЗСУ, розкол в армії РФ пов'язаний з відсутністю злагодженості, оскільки ті ж "вагнерівці" та "кадировці" підпорядковуються окремо своїм ватажкам.

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