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Скрыть потери? На оккупированном Донбассе изымают документы убитых "вагнеровцев"

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Горловка, Четверг 24 ноября 2022 07:20
Скрыть потери? На оккупированном Донбассе изымают документы убитых "вагнеровцев" Фото: транспортировка тел российских военных (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Представители оккупационных администраций на Донбассе, вероятно, пытаются скрыть потери в живой силе в результате боев с украинскими военными. Так, во временно захваченной РФ Горловке медиков заставляют забирать документы ликвидированных наемников из ЧВК "Вагнер", и поскорее избавляться от тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

"Медицинскому персоналу больниц временно оккупированной Горловки Донецкой области оккупационные власти предоставили указание изымать документы погибших наемников частной военной компании "вагнер", не проводить судмедэкспертизу тел и паковать их в санитарные мешки для транспортировки", - говорится в публикации.

Куда именно отправляют тела ликвидированных оккупантов - в настоящее время неизвестно.

Ранее сообщалось, что по информации Генштаба ВСУ, на территории РФ в Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в "ЧВК Вагнера".

Напомним также, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, раскол в армии РФ связан с отсутствием слаженности, поскольку те же "вагнеровцы" и "кадыровцы" подчиняются отдельно своим главарям.

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