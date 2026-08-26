Схованку зі зброєю під Берліном обладнав українець, його вже затримали, - ЗМІ

Німецькі спецслужби викрили діяльність 24-річного Вадима С., який привіз зброю до підпільного сховища під Берліном і готував диверсії в Європі на замовлення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Маршрут курьєра та викриття сховка

Як зазначає видання, за даними слідства, у жовтні 2025 року Вадим С. приїхав з Польщі до Берліна автобусом. Отримавши детальний план через смартфон, він забрав із тимчасового схову два пакунки та переніс їх до лісу біля озера Мюггельзее.

Після закладання зброї підозрюваний передав кураторам координати та фотографії локації, після чого одразу повернувся до Польщі. Польська контррозвідка перехопила ці дані та попередила німецьких колег.

У сховку правоохоронці виявили пістолети (зокрема копію пістолета Макарова) та боєприпаси.

Поліцейські вивели зброю з ладу та встановили стеження, однак за зброєю ніхто не з'явився через затримання кур'єра в іншій країні.

Спроба теракту проти "Нової пошти"

У середині жовтня 2025 року підозрюваного та його спільника заарештували в Бухаресті. Румунські органи безпеки звинуватили їх у спробі підриву та підпалу у відділенні "Нової Пошти".

Зловмисники намагалися відправити посилки з вибуховими пристроями, замаскованими в навушники, а також ємностями з легкозаймистим нітрометаном.

За даними розвідки, до залучення хлопця причетний його дядько, який працює на спецслужби РФ.

Що загрожує підозрюваному

Федеральна прокуратура Німеччини у Карлсруе розслідує справу за двома статтями:

агентурна діяльність на користь іноземної розвідки;

підготовка тяжкого злочину, що загрожує безпеці держави.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що виявлення складу свідчить про перехід від "абстрактної" до прямої та високої загрози терактив у країні.