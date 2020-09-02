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Шотландия подготовит проект нового референдума о независимости

Среда 02 сентября 2020 15:16
Шотландия подготовит проект нового референдума о независимости
Фото: флаг Шотландии (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Правительство Шотландии подготовит законопроект для организации второго референдума о независимости. Министры согласились, что не будут планировать референдум раньше, чем состоятся выборы в парламент Шотландии в мае 2021 года.

Об этом сообщает ВВС.

Первый министр Никола Стерджен рассказала, что будет подготовлен законопроект, где прописаны временные рамки и вопросы для нового референдума.

В программе относительно соответствующего документа говорится, что "если в будущем парламенте Шотландии законопроект получит поддержку большинства, для правительства Британии больше не будет моральных или демократических оправданий, чтобы игнорировать право народа Шотландии определять свое будущее".

В свою очередь, оппозиционные партии обвинили Стерджен в том, что она поднимает вопрос независимости, не спеша решать социальные вопросы.

Напомним, в декабре прошлого года Никола Стерджен написала письмо премьеру Британии Борису Джонсону с просьбой предоставить шотландскому парламенту полномочия назначить второй референдум.

Джонсон отправил Стерджен официальное письмо, в котором отказал Шотландии в проведении референдума о независимости.

После этого Стерджен заявила, что шотландское правительство планирует вынести на рассмотрение парламента вопрос о выход страны из состава Соединенного Королевства, несмотря на отказ от проведения референдума со стороны Лондона.

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