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В Шотландии разрушены два дома в результате взрыва бытового газа

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Шотландия, Вторник 19 октября 2021 00:43
В Шотландии разрушены два дома в результате взрыва бытового газа Фото: в Шотландии разрушены два дома в результате взрыва бытового газа (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Шотландии разрушены два дома в результате взрыва бытового газа. Взрыв произошел в городе Эре на юго-западе Шотландии в понедельник вечером.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Express.

Речь может идти о взрыве бытового газа, при этом жители города сообщают, что взрывная волна ощущалась за несколько километров от эпицентра взрыва.

"Мы прибыли на место происшествия после сообщений о взрыве в доме на улице Горс-Парк в Эре. Экстренные службы также прибыли на место. Мы рекомендуем пока что избегать данного района", - говорится в сообщении, распространенном полицией области Эршир.

В городской пожарной службе сообщили, что борются с возникшим на месте взрыва пожаром. Поступают сообщения об эвакуации жильцов близлежащих домов.

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