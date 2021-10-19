В Шотландии разрушены два дома в результате взрыва бытового газа. Взрыв произошел в городе Эре на юго-западе Шотландии в понедельник вечером.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Express .

Речь может идти о взрыве бытового газа, при этом жители города сообщают, что взрывная волна ощущалась за несколько километров от эпицентра взрыва.

"Мы прибыли на место происшествия после сообщений о взрыве в доме на улице Горс-Парк в Эре. Экстренные службы также прибыли на место. Мы рекомендуем пока что избегать данного района", - говорится в сообщении, распространенном полицией области Эршир.

В городской пожарной службе сообщили, что борются с возникшим на месте взрыва пожаром. Поступают сообщения об эвакуации жильцов близлежащих домов.