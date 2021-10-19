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У Шотландії зруйновані два будинки в результаті вибуху побутового газу

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Шотландія, Вівторок 19 жовтня 2021 00:43
У Шотландії зруйновані два будинки в результаті вибуху побутового газу Фото: у Шотландії зруйновані два будинки в результаті вибуху побутового газу (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Шотландії зруйновані два будинки в результаті вибуху побутового газу. Вибух стався в місті Ері на південному заході Шотландії в понеділок ввечері.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Express.

Мова може йти про вибух побутового газу, при цьому жителі міста повідомляють, що вибухова хвиля відчувалася за кілька кілометрів від епіцентру вибуху.

"Ми прибули на місце події після повідомлень про вибух в будинку на вулиці Горс-Парк в Ері. Екстрені служби також прибули на місце. Ми рекомендуємо поки що уникати даного району", - йдеться в повідомленні, поширеному поліцією області Ершир.

У міській пожежній службі повідомили, що борються з пожежею, що виникла на місці вибуху. Надходять повідомлення про евакуацію мешканців прилеглих будинків.

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