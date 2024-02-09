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Шольц зустрівся з сенаторами США та обговорив подальшу допомогу Україні

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з сенаторами США. Вони обговорили подальшу допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення канцлера у Twitter.

"Було приємно знову поспілкуватися з членами Сенату США, які представляють обидві сторони проходу. Україна потребує всієї нашої підтримки, щоб захистити себе від російської агресії", - заявив він.

Візит Шольца до США

Канцлер Шольц прибув до Вашингтона у четвер, 8 лютого. Сьогодні, 9 лютого, його прийме президент США Джо Байден у Білому домі. Найважливішою темою, ймовірно, стане підтримка України.

Допомога Україні

Наприкінці жовтня 2023 року президент США звернувся до американського Конгресу із запитом на виділення понад 105 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Україна в рамках цього запиту має отримати понад 60 млрд доларів.

Однак запит Джо Байдена зіткнувся з жорстким опором з боку республіканців у Палаті представників Конгресу.

Сенат США 8 лютого підтримав початок розгляду окремого законопроекту щодо підтримки України (на 60 млрд доларів) та Ізраїлю. Після схвалення у Сенаті документ має розглянути Палата представників США.

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Сполучені Штати АмерикиДопомога УкраїніОлаф ШольцВійна Росії проти України