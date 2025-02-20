Шольц зробив заяву про вступ України до ЄС і спростував думку Трампа

Україна не повинна зустрічати перешкод на шляху до ЄС. Думка президента США Дональда Трампа про те, що Україна винна у війні, не відповідає дійсності.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На запитання, чи поділяє він точку зору президента США Дональда Трампа, яка збігається з точкою зору Володимира Путіна, про те, що Україна винна у війні, Шольц сказав в інтерв'ю ARD: "Це не так. Ми в Європі наполягаємо на цьому".

З цієї причини, сказав він, ЄС зберігає двері відкритими для України як потенційного члена, додавши: "Україна не повинна зустрічати перешкод у своєму рішенні стати демократичною, суверенною країною на шляху до Європи".

Шольц заявив, що в разі майбутнього мирного врегулювання Україна повинна мати сильну армію, "за яку ми в Європі і наші міжнародні та трансатлантичні партнери поділяємо відповідальність".

Європа намагається знайти відповідь на політику Трампа щодо війни після того, як американо-російські переговори на високому рівні відсунули на другий план Україну та її європейських прихильників, що спричинило побоювання, що лідер США може піти на поступки Москві, щоб покласти край війні.