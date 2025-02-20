Шольц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС и опроверг мнение Трампа

Украина не должна встречать препятствий на пути в ЕС. Мнение президента США Дональда Трампа, о том, что Украина виновата в войне, не соответствует действительности.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На вопрос, разделяет ли он точку зрения президента США Дональда Трампа, которая совпадает с точкой зрения Владимира Путина, о том, что Украина виновата в войне, Шольц сказал в интервью ARD: "Это не так. Мы в Европе настаиваем на этом".

По этой причине, сказал он, ЕС сохраняет двери открытыми для Украины как потенциального члена, добавив: "Украина не должна встречать препятствий в своем решении стать демократической, суверенной страной на пути в Европу".

Шольц заявил, что в случае будущего мирного урегулирования Украина должна иметь сильную армию, "за которую мы в Европе и наши международные и трансатлантические партнеры разделяем ответственность".

Европа пытается найти ответ на политику Трампа в отношении войны после того, как американо-российские переговоры на высоком уровне отодвинули на второй план Украину и ее европейских сторонников, что вызвало опасения, что лидер США может пойти на уступки Москве, чтобы положить конец войне.