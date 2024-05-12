Шольц зробив заяву про українців у Німеччині: працевлаштованим нічого не загрожує

Українцям з посвідкою на проживання та з офіційним працевлаштуванням у Німеччині нічого загрожує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца, якого цитує DW.
Як зазначив канцлер, українці з роботою зможуть залишатися у Німеччині, попри те, що Україна хоче повернути громадян, які проживають за кордон.
"Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", - сказав Шольц.
При цьому канцлер закликав українців працевлаштовуватися, оскільки у Німеччині досі спостерігається дефіцит на ринку праці.
"Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", - додав він.
Нагадаємо, в Україні продовжили загальну мобілізацію та воєнний стан до 11 серпня 2024 року. Крім того, з 18 травня надирає чинності новий закон про мобілізацію.
На тлі цього МЗС України обмежило надання деяких консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. Також уряд заборонив вдавати паспорти для чоловіків віком від 18 до 60 років за межами України.
Детальніше про те, хто з українців зможе отримати паспорт за кордоном - у матеріалі РБК-Україна.
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