Шольц надіслав чіткий сигнал Росії: ми не приймаємо цю цинічну війну

Наш чіткий сигнал російському диктатору Володимиру Путіну на саміті глобальної продовольчої безпеки, який проходить в Києві є таким: ми не приймаємо цинічну війну Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца на Міжнародному установчому саміті International Summit оn Food Security, який проходить в Києві.

"Сьогодні ми єдині в тому, що голод більше не може використовуватися як зброя, саме тому ми не можемо миритися з тим, що спостерігаємо сьогодні", - сказав Шольц.

Він підкреслив, що світ зіткнувся з найгіршою продовольчою глобальною кризою з жахливими наслідками для мільйонів людей.

"Ми знаємо, що націлившись на сільськогосподарську інфраструктуру в Україні та блокуючи чорноморські порти протягом місяців, Росія тільки погіршили цю ситуацію. Ми зібралися тут сьогодні, щоб надіслати чіткий сигнал: ми не приймаємо цинічну війну Росії. Саме тому ми з радістю беремо участь в ініціативі експорту зерно з України та продовжуємо доставляти продовольчу допомогу тим, хто страждає найбільше", - зазначив Шольц.

За його словами, світ уважно стежить за тим, чи виконає Росія зобов'язання у "зерновій угоді" завдяки якій здійснюється експорт продовольства.

Своєю чергою Шольц анонсував, Німеччина надасть додатково 15 млн євро для подальшого постачання зерна з України у координації діючої продовольчої ініціативи.

Нагадаємо, що Україна запустила ініціативу "Зерно з України" для постачання продовольства в найбідніші країни Африки.

Так, у 90-ті роковини початку Голодомору Україна запускає ініціативу Grain from Ukraine, в рамках якої до середини наступного року близько 60 суден із зерном з України планується направити до найбідніших країн Африки.

Зокрема, в рамках ініціативи планується направити судна зі збіжжям до гуманітарних гарячих точок, таких як Судан, Ємен і Сомалі.

У Києві сьогодні ж триває саміт глобальної продовольчої безпеки, де кілька країн вже заповзялася надати значні суми, щоб доставити українське зерно до найбідніших країн світу.