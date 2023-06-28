Шольц: Захід хоче допомогти Україні оборонятися, а не змінити режим у Росії

Метою країн Заходу зараз є допомога Україні в обороні від російського вторгнення, а не зміна путінського режиму.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Глава німецького уряду підкреслив, що сподіватися на повалення режиму в Росії під час бунту засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина було б безглуздо, оскільки не факт, що такий варіант розвитку подій "був би кращим".

"Війська "Вагнера" - це військовий підрозділ, який діє дуже агресивно у всьому світі, і безпосередньо у війні Росії проти України", - додав канцлер.

Він також зазначив, що невдалий заколот послабив російського диктатора Володимира Путіна.

"Я справді вважаю, що він ослаблений, оскільки це показує, що у структурах авторитарної влади є тріщини, і він не так міцно сидить у сідлі, як він завжди стверджує", - розповів Шольц.

Канцлер уточнив, що поки що неясно, чи змусить така ситуація Росію вивести війська з України та розпочати мирні переговори.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" звинуватив регулярну армію Росії в ударі по тилових таборах своїх найманців. Під цим приводом він розпочав спробу державного перевороту, вимагаючи змінити військове керівництво та міністра оборони.

Пригожину зі своїми найманцями швидко вдалося взяти під контроль Ростов та військові об'єкти, що знаходяться в області. Солдати продовжували рух на Москву, але такий сценарій тривав недовго - Пригожин вирішив зупинити їх після розмови з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Чому бунт настільки швидко провалився - у коментарі РБК-Україна пояснювали експерти.